Израильские хирурги пришили голову мальчику после «внутреннего обезглавливания»

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – Израильским хирургам удалось сотворить чудо - они смогли пришить голову мальчику после того, как в результате ужасной аварии он пострадал от «внутреннего обезглавливания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TPS.

Автомобиль сбил 12-летнего Сулеймана Хасана, когда он ехал на велосипеде.

После того, как его доставили по воздуху в травматологическое отделение медицинского центра «Хадасса», врачи обнаружили, что связки, удерживающие заднюю часть основания его черепа, были серьезно повреждены, в результате чего череп отсоединился от верхних позвонков.

«Эта травма встречается крайне редко, но мы знаем, что, поскольку у детей в возрасте от 4 до 10 лет голова больше по сравнению с телом, они более восприимчивы, чем взрослые», — заявил доктор Охад Эйнав, специалист-ортопед, возглавлявший чрезвычайно редкую операцию вместе с доктором Зивом Аса.

Исследования показывают, что более половины детей и подростков не выживают при этом состоянии, также известном как двусторонний вывих атланто-затылочного сустава.

«Мы боролись за жизнь мальчика», — добавил Эйнав. - Находясь в операционной, мы использовали новые пластины и фиксаторы в области повреждения. Смогли спасти ребенка благодаря нашим знаниям и самым инновационным технологиям в операционной».

Неврологических или двигательных нарушений у Хасана не было. Недавно его выписали из больницы. Но врачи «Хадассы» продолжат за ним наблюдение.

По сообщению медицинского персонала, отец Хасана не отходил от постели во время его восстановления после операции. «Я всю жизнь буду благодарить вас за спасение моего единственного сына. Благослови вас всех», — сказал он.

«Его спасли профессионализм, технологии и быстрота принятия решений травматологов и ортопедов», — добавил он.

В марте этого года Newsweek назвал Медицинский центр «Хадасса» мировым лидером в области онкологии и пятый год подряд одной из лучших больниц мира как в области кардиологии, так и в области интеллектуальных технологий.