Израильская полиция распутала загадочное убийство 20-летней давности

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – На этой неделе израильские власти сообщили, что загадочное убийство Маргариты Леви в Эйлате было раскрыто спустя 20 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TPS.

Главный прорыв в деле стал возможен благодаря тестам ДНК, проведенным в Национальном институте судебной медицины директором лаборатории доктором Нуритом Бобалилом и группой экспертов.

Полиция объявила в четверг, что был арестован подозреваемый по делу, которое они не могли распутать в течение двух десятилетий. Они намерены предъявить обвинение 51-летнему Сами Абу аль-Асалу, жителю Яффо.

19 июня 2003 года тело Маргариты Леви, 21-летней жительницы Ашдода, было найдено, завернутым в одеяло в парке города Эйлат. Девушка была изнасилована и убита.

На протяжении многих лет следователи предпринимали неоднократные попытки извлечь профиль ДНК из улик, найденных вокруг тела Леви, но до сих пор безуспешно, пишет Jerusalem Post.

Недавние достижения в технологии извлечения ДНК позволили следователям повторно изучить найденные улики. Они и привели их к 51-летнему подозреваемому, который во время убийства жил в Эйлате, а сейчас живет в Яффо.

Полиция провела 10-месячное тайное расследование в отношении подозреваемого и арестовала его в мае, и только в четверг обнародовала подробности дела.