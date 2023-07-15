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    Израильская полиция распутала загадочное убийство 20-летней давности

    15 Июля 2023, 02:04

    ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – На этой неделе израильские власти сообщили, что загадочное убийство Маргариты Леви в Эйлате было раскрыто спустя 20 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TPS.

    Главный прорыв в деле стал возможен благодаря тестам ДНК, проведенным в Национальном институте судебной медицины директором лаборатории доктором Нуритом Бобалилом и группой экспертов.

    Полиция объявила в четверг, что был арестован подозреваемый по делу, которое они не могли распутать в течение двух десятилетий. Они намерены предъявить обвинение 51-летнему Сами Абу аль-Асалу, жителю Яффо.

    19 июня 2003 года тело Маргариты Леви, 21-летней жительницы Ашдода, было найдено, завернутым в одеяло в парке города Эйлат. Девушка была изнасилована и убита.

    На протяжении многих лет следователи предпринимали неоднократные попытки извлечь профиль ДНК из улик, найденных вокруг тела Леви, но до сих пор безуспешно, пишет Jerusalem Post.

    Недавние достижения в технологии извлечения ДНК позволили следователям повторно изучить найденные улики. Они и привели их к 51-летнему подозреваемому, который во время убийства жил в Эйлате, а сейчас живет в Яффо.

    Полиция провела 10-месячное тайное расследование в отношении подозреваемого и арестовала его в мае, и только в четверг обнародовала подробности дела.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости Израиль
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