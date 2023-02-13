Израильская авиация нанесла удар по комплексу ХАМАС в Газе

АММАН. КАЗИНФОРМ - Израиль нанес авиаудары по Газе в понедельник в ответ на совершенные в выходные ракетные обстрелы из палестинского анклава, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Налет израильской авиации стал ответом на запуск ракеты в субботу из сектора Газа по израильским населенным пунктам.

«В ответ на субботний запуск ракеты из сектора Газа по Израилю истребители ЦАХАЛа ночью нанесли удар по подземному комплексу, содержащему сырье, используемое для производства ракет, принадлежащих террористической организации ХАМАС», - сообщается в заявлении ЦАХАЛ – армии обороны Израиля.

По сообщениям израильских военных, после воздушных ударов в населенных пунктах вблизи границы с Газой прозвучали сирены воздушной тревоги. Также израильские военные возложили всю ответственность на палестинскую группировку ХАМАС.

«ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы, и он столкнется с последствиями нарушений безопасности против Израиля», - добавили израильские военные.

Кроме того, по сообщениям палестинского агентства WAFA, израильская артиллерия произвела три выстрела по объекту и сельхозугодьям к западу от города Бейт-Ханун на севере Газы, в результате чего были нанесены серьезные повреждения.

Одновременно с этим Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что один человек был убит и семеро получили ранения в ходе предрассветного рейда израильской армии в Наблусе на севере Западного берега реки Иордан.

Армия обороны Израиля пока не прокомментировала рейд на Наблус.

Сегодня палестино-израильский конфликт вновь переживает эскалацию. С начала года он унес жизни 47 палестинцев, в том числе боевиков и гражданских лиц, сообщает AFP.

В конце января ВВС Израиля также нанесли авиаудары по сектору Газа после запуска из анклава нескольких ракет в сторону южного Израиля. Это произошло на фоне гибели 9 палестинцев в результате рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан.

Фото: WAFA Images



