Израиль «остановился» под гул сирен в память о 6 миллионах жертв Холокоста

АММАН.КАЗИНФОРМ - Во вторник утром Израиль замер на две минуты, когда завыла сирена в знак памяти о шести миллионах евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. В стране проходит ежегодный День памяти Катастрофы и героизма - национальный день памяти и траура о жертвах Холокоста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

В 10 утра по местному времени (13.00 час. по Астане) в Израиле начала звучать двухминутная сирена, которая остановила движение по всей стране. Остановились автомобили на трассах, пешеходы на тротуарах, прервана работа в учреждениях. Израильтяне провели две минуты в молчании в знак памяти о шести миллионов евреев, погибших в Холокосте.

Фото: Водители стоят на месте в Тель-Авиве 18 апреля 2023 года, когда в течение двух минут воют сирены / (ДЖЕК ГЕС / AFP)

Сразу после сирены в музее Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме началась официальная государственная церемония, посвященная Дню памяти жертв Холокоста, на которой присутствовали президент Израиля Исаак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спикер Кнессета Амир Охана, председатель Верховного суда Эстер Хают и несколько людей, выживших в Холокосте. Они возложили венки к монументу в память о восстании в Варшавском гетто 1943 года.

Фото: Президент Исаак Герцог возлагает венок к мемориалу «Яд Вашем», 18 апреля 2023 г. (Haim Zach/GPO)

День памяти Катастрофы и героизма учрежден Кнессетом – израильским парламентом - в 1959 году, и отмечается каждый год 27 нисана по еврейскому календарю в день годовщины восстания в Варшавском гетто. В этом году эта дата выпадает на 17 апреля.

Израиль отмечает памятную дату с вечера 17 апреля. Накануне вечером в музее «Яд Вашем» прошла церемония памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в своей речи, что Израиль отразит любую угрозу своему существованию и не позволит трагедии, подобной Холокосту, повториться.

Согласно традиции, в День памяти Катастрофы и героизма в «Яд Вашем» на площади Варшавского гетто загорелись шесть факелов, символизирующие шесть миллионов жертв Холокоста. Огни зажгли шестеро человек, уцелевших в Холокосте.

Этот день в Израиле считается траурным, а на телевидении и радиоэфирах не транслируются развлекательные передачи. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены еврейскому сопротивлению и приурочены к 80-летию восстания в Варшавском гетто.

В Кнессете с утра вторника началась ежегодная церемония «У каждого человека есть имя», участники которой зачитывали имена тех, кто погиб во время Холокоста.

«Тот факт, что имя каждого еврея все еще громко произносится в Иерусалиме, восемьдесят лет спустя, в законодательном органе нашего еврейского и демократического государства — это великая победа», — сказал президент Израиля И.Герцог.

Фото: Полицейские в Иерусалиме. По всему Израилю звучит двухминутная сирена (Йонатан Синдел/Flash90)

Согласно данным, опубликованным в воскресенье Управлением по правам выживших в Холокосте, в Израиле проживает 147 199 человек, переживших Холокост.

Фото: Водители остановились во время сирены в Тель-Авиве, 18 апреля 2023 года (JACK GUEZ / AFP).

В течение дня будут проходить сотни небольших церемоний в муниципальных зданиях, школах и мемориальных памятниках Холокоста по всей стране.

















