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    Израиль направил свою первую делегацию в Судан

    24 Ноября 2020, 16:48

    ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ – Представители Израиля посетили столицу Судана Хартум после того, как в прошлом месяце стороны договорились о нормализации отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Middle East Monitor.

    В понедельник делегация Израиля впервые отправилась в Судан для обсуждения потенциального экономического и гуманитарного сотрудничества после того, как месяц назад власти обеих стран при посредничестве США объявили о нормализации отношений.

    На переговорах была затронута помощь Судану в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, водоснабжении и здравоохранении. Израильские делегаты также встретились с представителями посольства США в Хартуме.

    «За первой делегацией в Судан через несколько недель последует более крупная «экономическая делегация», что повышает вероятность подписания соглашений о сотрудничестве», - поделился

    представитель израильской делегации Эли Коэн.

    Судан вслед за ОАЭ и Бахрейном стал третьей арабской страной, намерившейся подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем в этом году. В день подписания соглашения президент США Д.Трамп проинформировал Конгресс о том, что Судан должен быть исключен из списка стран, спонсирующих терроризм.

    До этого времени из арабских стран дипломатические отношения с еврейским государством поддерживали только Египет и Иордания.

    Между тем, установление дипломатических отношений Израиля со все большим количеством арабских стран вызывало резкое осуждение со стороны Палестинской администрации.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток
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