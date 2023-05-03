Израиль и палестинские группировки договорились о прекращении огня

АММАН. КАЗИНФОРМ – Израильские силы и вооруженные палестинские группировки в секторе Газе договорились о взаимном и одновременном прекращении огня при помощи международных посредников после произошедшей накануне эскалации напряженности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Поводом для возникшей накануне эскалации конфликта стала смерть Хадера Аднана – активиста, связанного с группировкой «Палестинский исламский джихад», который скончался в израильской тюрьме после 87 дней голодовки. Аднан, который по данным израильских властей, находился под стражей в ожидании суда, был в тюрьме более двух десятилетий и устраивал голодовки в знак протеста против своих арестов.

Во вторник его нашли без сознания в камере и доставили в больницу, где позже объявили о его смерти после попыток его реанимировать, сообщила Служба тюрем Израиля.

Адвокат Аднана Джамиль Аль-Хатиб и врач правозащитной группы обвинили израильские власти в отказе в оказании медицинской помощи.

Смерть палестинского заключенного спровоцировала протесты в секторе Газа. Из анклава были выпущены 104 ракеты по Израилю, система ПВО перехватила 24 снаряда, направлявшихся в населенные пункты, сообщает The Times of Israel. Одна из ракет попала в строительную площадку в городе Сдерот на юге Израиля и ранила трех иностранных граждан, в том числе 25-летнего иностранца, который, по словам израильской службы скорой помощи, получил серьезные осколочные ранения.

Палестинские группировки из сектора Газа «ХАМАС» и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за серию ракетных залпов, выпущенных в сторону Израиля в течение дня.

В ответ на запуски ракет авиация Израиля в ночь на среду нанесла удары по сектору Газа. Целями стали объекты, связанные с группировками «ХАМАС» и «Исламский джихад». В результате одного из израильских ударов по Газе погиб человек, еще пять мирных жителей получили ранения.

Представитель группировки «Исламский джихад» Тарек Селми заявил, что боевые действия прекратились к рассвету в среду. Египет, Катар и Организация Объединенных Наций помогли обеспечить взаимное и одновременное прекращение огня, которое, по всей видимости, соблюдалось, передает Reuters со ссылкой на палестинских чиновников.



