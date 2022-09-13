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    Израиль и Азербайджан нарастят поставки газа в ЕС

    13 Сентября 2022, 02:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд стран выразил желание внести вклад в смягчение энергетического кризиса в Европе. Так, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 % от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. Он встретился в понедельник, 12 сентября, в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    «Мы собираемся принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе», - отметил Лапид после встречи. Шольц в свою очередь указал, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров по мере отказа от российских поставок.

    В июне Израиль и Египет подписали в Каире соглашение – в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - о поставках сжиженного природного газа в Европу. Израиль должен будет переправлять газ в соседний Египет, там сырье будет переводиться в сжиженное состояние, после чего – доставляться на танкерах в Европу.

    В свою очередь в Азербайджане заявили, что до конца года планируют поставить в ЕС на 30 % больше природного газа, чем в 2021 году.

    «Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров, - написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. - К августу добыча увеличилась почти на 10 % и составила 30,6 млрд кубометров».

    Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа из Азербайджана в ближайшие годы. Существуют также планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 миллиардов кубометров в год.

    Ранее сообщалось, что Россия закрывает газопровод «Северный поток-1» в Европу. Цены на газ в Европе взлетели до рекордного уровня. Европа готовится к зиме в режиме экономии газа.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Азербайджан Евросоюз Европа Мировые новости Израиль
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