Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Израиль до конца Рамадана запретил евреям и туристам посещение Храмовой горы

    12 Апреля 2023, 01:21

    ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Евреи и туристы-немусульмане не смогут посещать Храмовую гору в Иерусалиме до окончания священного в исламе месяца Рамадан, который в этом году завершится 21 апреля. Такое решение принято во вторник по итогам совещания по вопросам безопасности с участием ключевых министров и руководителей силовых структур Израиля, заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана», - говорится в сообщении.

    Помимо этого, Нетаньяху и министры «поручили задействовать все необходимые оперативные силы для защиты молящихся у Западной стены (Стена Плача), а также ведущих к ней дорог», отметили в канцелярии.

    О решении закрыть доступ на Храмовую гору до конца Рамадана было объявлено с наступлением последнего дня Песаха по еврейскому календарю - одного из главных иудейских праздников, который отмечается в течение семи дней. За время его празднования с начала прошлой недели на Храмовую гору поднялись в общей сложности более 2,6 тысячи еврейских паломников. Это происходило на фоне роста напряженности вокруг палестино-израильского конфликта, несколько раз палестинцы баррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что приводило к столкновениям с израильской полицией.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Религия Мировые новости Израиль
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как казахстанцы отмечают священный месяц Рамадан
    Израиль «остановился» под гул сирен в память о 6 миллионах жертв Холокоста
    Телеканал Jibek Joly представляет проект «Қайыры мол Қадір түні»
    Как следует встречать Қадір түні и какие вопросы часто задают имаму – интервью с Нурланом Байжигитулы
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров