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    Изобретенные школьниками Тараза «умные часы» будут апробированы в клиниках

    30 Июня 2023, 19:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Принцип действия изобретенных уникальных часов, вовремя выявляющих признаки инфаркта и инсульта, разъяснили жамбылские школьники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, в современном мире в структуре заболеваний человечества лидируют патологии сердечно-сосудистой системы, являясь основной причиной смертельного исхода. Ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от заболеваний системы кровообращения. Поэтому для предотвращения фатальных последствий сердечно-сосудистых заболеваний важно своевременное диагностирование и оказание необходимой медицинской помощи.

    Как сообщалось, жамбылские школьники, учащиеся областного специализированного лицея для одаренных детей, 9-классник Дулат Исабек и 8-классница Адия Турсынбай разработали часы «Second Heart», которые помогут вовремя выявить признаки надвигающихся инфаркта и инсульта. Об этом они рассказали в ходе встречи акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с одаренными детьми и их преподавателями.

    В ситуационном центре на базе областного управления здравоохранения состоялась презентация данной инновационной разработки. Участниками презентации стали школьники и их преподаватель Мирамгуль Орынбаева, а также заместитель руководителя областного управления здравоохранения Ерик Мусабаев и заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг городской поликлиники №5 Назгуль Мурзакасымова.

    Дулат Исабек наглядно продемонстрировал «умные часы» «Second Heart» в действии.

    По словам Мирамгуль Орынбаевой, целью этой разработки является оказание оперативной первой помощи больным, которые перенесли инсульт и инфаркт.

    «Компактное устройство дает информацию о состоянии здоровья пациента, показывает температуру тела, процентное содержание кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, а также заранее предупреждает о приближении инфаркта и инсульта. Кроме того, часы «Second Heart» помогают повысить коммуникацию между врачом и пациентом», - пояснила преподаватель.

    «Разработанное устройство определяет местоположение пациента, также позволяет зафиксировать факт падения или неподвижности пациента и посылает соответствующий сигнал человеку, ухаживающему за больным», - описал принцип работы устройства Дулат Исабек.

    Как отметил Ерик Мусабаев, использование портативного устройства для мониторинга состояния людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, имеет большие перспективы.

    «Со своей стороны управление здравоохранения готово оказать поддержку юным ученым, которые хотят помочь другим людям и разрабатывают уникальные научные проекты», - подчеркнул он.

    Заместитель главврача по контролю качества медуслуг городской поликлиники №5 Назгуль Мурзакасымова заинтересовалась разработкой, позволяющей вне лечебного учреждения выявлять обострение хронического заболевания, и заверила, что по этому проекту на базе поликлиники №5 будут предоставлены возможности для практической части.

    «Необходимо, чтобы кардиолог и пациенты провели динамическое наблюдение с портативным аппаратом», - сказала она.

    Юным разработчикам участники встречи предложили некоторые рекомендации по дизайну устройства и расширению объема информации о состоянии больного за счет дополнительных показателей экспресс-диагностики.

    Напомним, учреждение среднего образования - ІТ лицей-интернат для одаренных детей - появилось в Таразе в 2018 году. Здесь школьники углубленно изучают естественно-математические дисциплины, робототехнику, информационные технологии, дизайн и программирование.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Наука школа
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