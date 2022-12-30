Изобличена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц Қазтеміртранс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой продолжается работа по пресечению фактов системной коррупции в квазигосударственном секторе. По результатам оперативной разработки вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий Қазақстан темір жолы, а именно Акционерного общества «Қазтеміртранс», являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Установлено, что должностные лица АО и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, используя ситуацию в своих корыстных целях, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов.

В налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса. Денежные средства, как правило, переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников.Только одним руководителем Акмолинского филиала АО в период с 2020 года незаконно получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны.В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала АО.Все они задержаны и с санкции следственного суда заключены под стражу на 2 месяца. В незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата АО. Проверяется причастность других должностных лиц.Из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путем дачи взяток. При этом все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Антикоррупционная служба призывает предпринимателей решать все вопросы исключительно в правовом поле.

