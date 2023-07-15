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    Изнуряющая жара в Европе: в 15 городах Италии объявлен красный уровень опасности

    15 Июля 2023, 14:57

    РИМ. КАЗИНФОРМ Красный - Наивысший уровень опасности был объявлен в 15 городах Италии включая Рим, Флоренцию и Болонью на ближайшие дни из-за сильной жары, обрушившейся на юг Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Отмечается, что рекордно высокая температуры воздуха ожидается в Европе на следующей неделе, поскольку приближается еще одна волна изнуряющей жары.

    Европейское космическое агентство (ESA) заявляет, что в Италии, Испании, Франции, Германии и Польше могут столкнуться с экстремальными погодными условиями.

    Агентство использует спутники для отслеживания температуры поверхности земли и моря.

    Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе, составила 48,8°C на Сицилии в августе 2021 года, согласно прогнозам, аналогичное повышение температуры воздуха ожидается на этой неделе.

    Периоды сильной жары происходят в рамках естественных погодных условий, но в глобальном масштабе они становятся более частыми, интенсивными и длятся дольше из-за глобального потепления.

    В знойные дни следует избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00.

    Между тем, в Греции в последние дни температура воздуха достигла 40 градусов и выше. Акрополь — самая популярная туристическая достопримечательность страны — был закрыт в самые жаркие часы пятницы.

    В стране также опасаются повышенного риска лесных пожаров. В 2021 году во время аномальной жары здесь произошли крупные лесные пожары.

    Высокие температуры воздуха также были зафиксированы в центральной части Европы, в том числе Германии и Польши.

    Метеорологическое бюро Чехии предупредило, что температура в выходные дни может превысить 38 градусов, что является исключительно высоким показателем для страны.

    Однако в Великобритании в субботу в некоторых частях Англии ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.

    Причиной таких высоких температур является волна жары Цербер, названная Итальянским метеорологическим обществом в честь трехголового монстра, который фигурирует в «Аде» Данте.

    Итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна жары, названная Хароном в честь перевозчика душ в подземный мир в греческой мифологии, снова приведет к повышению температуры воздуха на следующей неделе. Столбики термометров достигнут отметки в 40 градусов и выше.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Италия Европа Мировые новости
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