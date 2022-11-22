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    Износ инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в селах РК составляет более 50%

    22 Ноября 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Медицинская инфраструктура первичной медико-санитарной помощи в селах Казахстана имеет износ более 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства проведена инвентаризация объектов на селе, в результате более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, около 400-х медицинских объектов находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Медицинская инфраструктура первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) села имеет износ более 50%», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният во время выступления на заседании Правительства РК.

    Ранее сообщалось о планах модернизации сельского здравоохранения в рамках нового национального проекта. Так, планируется строительство и реконструкция 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, а также модернизация 12 действующих и открытие 20 новых районных больниц.

    По данным Минздрава, дополнительная потребность проекта в кадрах составляет 307 медицинских работников для организаций ПМСП (на построенные объекты ПМСП) и 793 - для многопрофильных центральных районных больниц. Проект потребует финансирование в объеме 217,7 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минздрав РК Здравоохранение Регионы
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