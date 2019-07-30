Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Изнасилование в «Тальго»: транспортная прокуратура просит более строгого наказания осуждённым

    30 Июля 2019, 15:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Об апелляции по данному делу стало известно из поста главного транспортного прокурора РК Ерната Сыбанкулова в Facebook, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда вотношении проводников поезда № 98 за совершение изнасилования пассажирки. Врезультате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционноеходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных болеестрогого наказания, - заявил в посте Е. Сыбанкулов.

    Напомним, ранее стало известно о том, что жительница Актобев поезде «Тулпар-Тальго» была изнасилована двумя проводниками поезда.

    Позже двум подозреваемым был вынесен приговор в Костанае. Судья прокомментировал своё решение с связи с маленьким сроком наказанияобвиняемым в изнасилование.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Судебный процесс
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта