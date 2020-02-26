Изнасилование в Тальго: приговор в отношении проводников оставлен без изменения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда оставила без изменений приговор в отношении проводников «Тальго», надругавшихся над пассажиркой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Костанайской области.

Судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены апелляционные жалобы защитников - адвокатов Р.Е. Косаевой и Ж.К. Шадина.

Судом №2 г. Костаная Ж. Умбеталиев и Қ. Құрманияз признаны виновными в совершении изнасилования пассажирки вагона № 6, в группе лиц по предварительному сговору. Они приговорены к пяти годам лишения свободы каждый за совершение уголовного деяния по части второй статьи 120 УК РК.

«Коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции ввиду обоснованности и законности принятого решения. Вина осужденных доказана показаниями потерпевшей, которая прямо указывала на Ж. Умбеталиева и Қ. Құрманияза как на лиц, совершивших преступление. Ж. Умбеталиев заранее подготовил место и условия для совершения преступления, освободив купе от посторонних. Её показания стабильны на протяжении всего досудебного и судебного следствия, полностью согласуются с материалами дела в части обнаружения вещественных доказательств, результатами заключения экспертиз, получения телесных повреждений при попытке задержания осужденных.

Показания Ж. Умбеталиева и Қ. Құрманияза о вступлении в половую связь с ними потерпевшей добровольно опровергаются показаниями свидетеля, который слышал крики и скандалы в вагоне последней», - заключили в суде.

Наказание проводникам назначено в пределах санкции статьи, соразмерно содеянному, с учетом всех обстоятельств дела.

Напомним, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй.