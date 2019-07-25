Изнасилование пассажирки в «Тальго»: отец проводника не верит в виновность сына

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Отец одного из проводников по делу об изнасиловании актюбинки в поезде «Тальго» рассказал журналистам, что не считает своего сына виновным. Завтра в Костанайской области будет вынесен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какизвестно, в суде рассматривается дело об изнасиловании пассажирки поезда, покоторому обвиняемыми проходят проводники Колканат Кулманиязов иЖетес Умбеталиев. История произошла в сентябре 2018 года. По версии обвинения актюбинкавозвращаясь на поезде домой, уснула в своем купе, а ночью к ней проникпроводник, который открыл ключом купе и изнасиловал ее. После этого зашел другой проводник и повторил акт насилия

Родственникиобвиненных проводников поезда считают, что изнасилования не было.

«Я сына несчитаю виновным. Это девушка хочет заработать на нас. Она ранее просила у насденег от 2 до 4 млн тенге, но мы не дали. У меня нет доказательств этойпросьбы, к сожалению.

У нее не былопобоев сначала, она их позже сама сделала. Первая судебная медэкспертизапоказала, что у нее не было побоев, никаких болезней и психологических тоже. Азатем потерпевшая сделала независимую экспертизу, сама себе сделала синяки», -сказал отец одного из проводников Сарсенбай Кулманиязов.

Еще одинродственник Адилжан Кобжанов считает, что сейчас потерпевшая, привлекаявнимание общественности, создает ажиотаж и оказывает давление на суд, чтобывыиграть дело.

«Он былпроводником. Конечно, если бы он совершил такое, он бы лишился своей работы, аэта работа была ему дорога. Никакого изнасилования не было», - считаетА.Кобжанов.

Напомним, завтра, 26 июля, должно состояться оглашение приговора уже с участием подозреваемых, которых планируется перевезти из Актобе в Костанай.