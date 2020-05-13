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    Изнасилование несовершеннолетней в Актау: дело взято на особый контроль

    13 Мая 2020, 16:26

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокурором Мангистауской области взят на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом на брифинге в службе Центральных коммуникаций региона сказал Ержан Турмаганбетов, заместитель прокурора региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    - Департаментом полиции 8 мая текущего года начато досудебное расследование по заявлению матери несовершеннолетней девочки, 2005 года рождения, по факту изнасилования. В ходе досудебного расследования установлено подозреваемое лицо, которому инкриминированы деяния, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 3-1 статьи 120 Уголовного кодекса, то есть изнасилование несовершеннолетней (предусмотрено лишение свободы до 17 лет с пожизненным лишением права заниматься определенной деятельностью) и части 3 статьи 122 УК (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, максимальный срок наказания до 17 лет лишения свободы), - сообщил Ержан Турмаганбетов.

    По словам заместителя прокурора, 10 мая текущего года в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.

    - В целях обеспечения объективного и качественного расследования по делу назначены необходимые экспертизы, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия. Прокурором области ход расследования дела взят на особый контроль, - сказал Ержан Турмаганбетов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Мангистауская область МВД РК
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