Изнасилование девушки-инвалида в Шымкенте: директора Центра оказания спецсоцуслуг предложено уволить

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе внеплановой проверки, проведенной мониторинговой группой по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) в Центре оказания специальных социальных услуг № 2 города Шымкента выявлены многочисленные факты нарушения прав услугополучателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Ранее сообщалось, что по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК создана мониторинговая группа с целью проверки оказания качества спецсоцуслуг в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №2» акимата города Шымкента.

Результаты проверки были озвучены на заседании Межведомственного совета (МВС) по вопросам приоритетных направлений социальной работы, прошедшем под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова. В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, сотрудники профильных государственных и местных исполнительных органов, неправительственные организации и др.

Как сообщалось ранее, основанием для проверки послужило обращение в Instagram-паблике жительницы Шымкента Алии Мамутовой. Женщина сообщила, что ее дочь-инвалида первой группы в учреждении насиловали на протяжении 7 лет. По ее словам, телом ее дочери пользовались, пока она была в обмороке, девушка страдает эпилепсией.

В состав мониторинговой группы вошли представители профильных государственных и местных исполнительных органов, общественных объединений и др.

В ходе проверки выявлены многочисленные факты нарушения прав услугополучателей и недостатки организации деятельности центра. Так, в нескольких палатах спальные площади не соответствуют установленным нормам, то есть вместо положенных 5 кв. м площади на получателя услуг приходится от 3 до 4,5 кв. м.

Индивидуальные планы работ некоторых услугополучателей разрабатывались без учета индивидуальной программы реабилитации. Кроме того, получатели услуг в неполном объеме обеспечены мягким инвентарем и одеждой. Одежда услугополучателей не имеет маркировки.

Также выявлен ряд нарушений при мониторинге столовой, кухни, склада продуктов питания. Нарушения свидетельствуют об отсутствии должного контроля должностных лиц центра, имеется риск массового заражения услугополучателей по причине антисанитарии в пищеблоках и других помещениях.

Вместе с тем было отмечено бездействие и слабое реагирование руководства учреждения на замечания, которые были даны членами рабочей группы МТСЗН в 2020 году в ходе посещения объекта.

Последняя проверка показала, что нарушения в части оказания спецсоцуслуг не были устранены.

По результатам проверки акимату Шымкента от Минтруда было направлено представление о рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности директора центра Мырзахана Жолтаева и назначения руководителя учреждения из числа активных представителей общественности, с учетом квалификационных требований.

Также в ходе совещания были озвучены меры наказания в отношении руководителей 20 медико-социальных учреждений (МСУ) для детей, где ранее была проведена проверка.

Так, всего применены взыскания к 13 сотрудникам, в том числе 4 руководителя центров уволены (3 директора и заместитель директора; в ВКО, Туркестанской области и г. Нур-Султане), применены взыскания к директорам Центра № 6 Шымкента и Центра оказания спецсоцуслуг «Арман» Северо-Казахстанской области.

В отношении четырех директоров центров (Атырауской, Жамбылской, Костанайской и Карагандинской областей) предложено дисциплинарное взыскание в виде «выговора». Также по 6 МСУ нарушения полностью устранены. В двух центрах Алматинской и Мангыстауской областей предложена ротация первых руководителей.



