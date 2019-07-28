Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Изнасилование актюбинки в «Тальго»: прокуратура изучает законность приговора суда

    28 Июля 2019, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговор суда по резонансному делу об изнасиловании актюбинки бывшими проводниками поезда «Тулпар-Тальго» изучается на предмет законности и обоснованности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного транспортного прокурора Ерната Сыбанкулова.

    «Относительно уголовного дела по факту изнасилованияпассажирки, имевшего место в вагоне поезда №98 сообщением Нұрлы жол - Актобе, Главная транспортная прокуратура сообщает, что в ходе судебных прений прокурорподдержал обвинение в полном объеме и просил осудить виновных лиц к 6 годам 6месяцам лишения свободы.

    Суд принял иное решение.

    В настоящее время приговор суда изучается на предметзаконности и обоснованности», - сообщилна своей странице в Facebook главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов.

    Напомним,экс-проводникам Колканату Курманиязову и Жетесу Умбеталиеву назначили по 2 года6 месяцев лишения свободы. Судья Костанайского городского суда №2 Сатыбалды Оразбай прокомментировалсвоё решение.

    Как ранее рассказала руководитель фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Генпрокуратура Судебный процесс
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков