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    Изможденного лебедя спасли в Мангистауской области

    23 Февраля 2022, 22:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель села Тажен Калыбай Сарсенов обнаружил изможденного одинокого лебедя, который не мог летать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мужчина заметил птицу примерно в двух километрах от села Тажен. Было это 22 февраля.

    «Я решил забрать лебедя домой, опасаясь, что если он останется в степи, то может стать жертвой лис или же других хищников. Такой судьбы очень не хотелось бы для этой чудесной птицы, которую наш народ почитает как символ любви и чистоты», - говорит Калыбай Сарсенов.

    Он отметил, что лебедь начал приходить в себя примерно через пять-шесть часов, после приема пищи, питья и отдыха.

    На вторые сутки, то есть сегодня, лебедя под присмотром инспекторов Департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Каланбая Орынбаева выпустили в природную среду.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область Природа
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