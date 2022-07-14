Изменить условия на рынке электроэнергии планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики Казахстана прорабатывается вопрос ввода новой модели рынка электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С вводом новой модели ожидается выравнивание оптовых цен на электроэнергию между регионами, реальная конкуренция между электростанциями, равный доступ к электроэнергии.

«Для нивелирования дорогостоящей электроэнергии планируемых к строительству газовых электрических станций, возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной электростанции (АЭС) целесообразна централизованная покупка электрической энергии, по аналогии с рынками электрической мощности и ВИЭ. Тем самым будет обеспечено балансирование тарифов от вновь вводимых, более дорогие тарифы на электроэнергию, и действующих станций», - сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах заседания электроэнергетического совета СНГ.

К 2035 году, как ожидают в ведомстве, доля угля снизится до 40%, а доля ВИЭ увеличится до 23%. Газовая генерация займет 18% от общей выработки электроэнергии, доля ГЭС – 7%, доля АЭС – 12% от общей выработки электроэнергии.

Для обеспечения выдачи мощности планируемых источников генерации ведется работа по модернизации национальной электрической сети, в том числе по усилению энергосистемы западной и южной зон, и присоединения западной зоны к единой электроэнергетической системе Казахстана.

Ранее сообщалось, что проект строительства атомной электростанции в Казахстане находится на стадии изучения технологий. Это будет международный проект. Станцию будут строить в Алматинской области.