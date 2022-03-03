Изменить программу «С дипломом в село» предлагает сенатор Ляззат Сулеймен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменить программу «С дипломом в село» для увеличения ее привлекательности для молодых выпускников вузов предлагает сенатор Ляззат Сулеймен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специалисты, оставшиеся работать на селе, относятся к сфере образования и здравоохранения. Однако ощущается острая нехватка специалистов в сферах культуры, спорта, социальной, агропромышленной отраслях», - сказала Л. Сулеймен, обращаясь с запросом к Премьер-Министру РК.

Сенатор отметила эффективность Программы, поскольку ее участники остаются в селах, но все еще актуальным остается вопрос с дефицитом отраслевых кадров.

Также Л. Сулеймен обратила внимания на то, что Министерство национальной экономики сокращает объемы средств, выделяемых на подготовку кадров. А это, зачастую, приводит к тому, что участники проекта остаются без положенных им выплат. К примеру, кредит на приобретение жилья в Западно-Казахстанской области в прошлом году смогли получить лишь 70% заявителей, а дефицит средств превысил 757 млн тенге.

Сенатор предложила на рассмотрение Правительству ряд конкретных мер.

«Нужно мотивировать специалистов направляться не только в села, но и в моногорода. Также необходимо рассмотреть вопрос повышения выплат и сумм выдаваемых кредитов для покупки жилья с учетом складывающейся экономической ситуации. Важно провести четкий анализ для выявления потребностей регионов, расширения перечня сфер поддержки, обеспечения прозрачности выделения и использования средств, а также расширить направления оказания поддержки», - сказала Л. Сулеймен.