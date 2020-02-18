Изменить процедуры финансирования аграрной науки предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменить процедуры финансирования аграрной науки предложил председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков, выступая на круглом столе по вопросам аграрной науки и образования в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, надо изменить процедуры финансирования науки. Опыт показывает, что на проведение подготовительных работ необходимо более 2 лет: разработка самого ГИП (главного инженера проекта) – 3 месяца, согласование в МСХ – 3 месяца, разработка финансово-экономического обоснования и получение на него заключения Центра государственно-частного партнерства – около 12 месяцев, бюджетные процедуры, включая принятие республиканского бюджета – 9 месяцев», - сказал Толеутай Рахимбеков.

По его словам, необходимо учитывать и тот факт, что в связи с длительностью сроков от разработки ГИП до окончательного утверждения ФЭО и проведения госзакупок происходит повышение стоимости техники и оборудования на рынке из-за девальвации тенге.

Было также отмечено, что за последние два года объемы бюджетного финансирования аграрной науки увеличились в три раза и достигли 17,5 млрд тенге из разных источников. Это позволило повысить долю средств на науку с 0,12% до 0,35% от объема валовой продукции отрасли . В Госпрограмме развития АПК предусмотрено, что к 2021 году эта доля будет доведена до 0,5% или до 25 млрд тенге, а к 2030 году до 1%. А это уже почти уровень развитых аграрных стран.



