Изменить правила реализации конфискованного имущества намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принять активное участие в аукционных торгах конфискованного имущества приглашает Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан с 2015 года проводятся мероприятия в рамках действующего законодательства по конфискованному в республиканскую собственность имуществу. Имущество, обращенное в доход государства, в соответствии с действующим порядком предлагается в первую очередь государственным юридическим лицам для закрепления на их балансе. Заявления государственных органов о потребности в имуществе изучаются территориальными подразделениями Комитета и при наличии потребности в передаваемом имуществе и производственной необходимости передача имущества, закрепление на балансе государственных юридических лиц осуществляется на основании их электронного заявления, регистрируемого на веб-портале», - отмечают в пресс-службе Минфина.

Данная норма предусмотрена в целях экономии бюджетных средств для осуществления обновления материально-технической базы государственных юридических лиц, в том числе парка автомашин (служебных, дежурных, специальных).

«В случае непредставления государственными юридическими лицами заявлений либо экономической нецелесообразности передачи имущества в государственную собственность имущество выставляется на торги. Кроме того, в настоящее время в средствах массовой информации и социальных сетях все чаще поднимается вопрос о передаче конфискованного имущества (например, дорогих автомобилей, наручных часов и т.д.) на баланс государственных юридических лиц. В этой связи, Министерством финансов разработан проект приказа, предусматривающий внесение соответствующих поправок в нормативно-правовой акт (Правила реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, утвержденные приказом министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 227). В настоящее время проект НПА согласовывается с заинтересованными государственными органами. В ближайшее время, при принятии указанного приказа в нем будет установлен перечень конфискованного имущества, не подлежащего передаче на баланс государственных юридических лиц. Конфискованное имущество, включенное в этот перечень, после оценки будет выставляется на продажу», - пояснили в ведомстве.

Комитет государственного имущества и приватизации приглашает принять активное участие в аукционных торгах конфискованного имущества, проводимых на электронной торговой площадке портала информационной системы E-Qazyna.kz