Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Изменить оценку бюджетных расходов предложил депутат

    20 Июня 2022, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Сергей Симонов усомнился в эффективности устанавливаемых госорганами показателей и целевых индикаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как и в прошлые годы нет должной взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированиями. Как в данных условиях можно оценить, насколько эффективно были потрачены деньги и какой конечный результат? Как правило, показатели результатов стратегических планов государственных органов характеризуют их текущую деятельность. Например, формирование отчетов, проведение презентаций, различные опросы, исследования и так далее», - сказал Сергей Симонов на совместном заседании палат Парламента.

    По его словам, госорганы устанавливают такие «сомнительные» показатели, которые не несут в себе ключевые изменения, и не характеризуют эффективность и качество их исполнения.

    «К примеру, практически все госорганы измеряют различные уровни удовлетворенности, качества, поддержки, знания и так далее. Их результаты основаны на социальных опросах и исследованиях, которые проводятся за счет бюджета госоргана. Соответственно и результатами можно манипулировать», - заявил депутат.

    Он привел пример.

    «Индикаторы - уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ и уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов – исполнены, совпадение плана и факта 100%, цифра в цифру. Как данные показатели планируются, а тем более исполняются, не понятно. А вот по целевым индикаторам, где более измеримые показатели, результат не достигнут – это «Рост объема производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ» или «Доля железнодорожного подвижного состава со сроком эксплуатации свыше 25 лет», - отметил мажилисмен.

    По его мнению, необходимо изменить оценку бюджетных расходов.

    «Недостаточно шаблонных отчетов о том, сколько построено школ и больниц, просубсидировано кредитов, куплено вагонов и продано газет. Эти голые цифры ни о чем не говорят. Нужно понимать, как бюджетные расходы помогают решать социальные и экономические задачи, которые поставил Президент. Ключевые индикаторы, направленные на достижение общенациональных целей, должны быть четкими, понятными, статистически измеримыми, взаимоувязанными между собой и контролируемыми. Только под такие индикаторы и показатели должны выделяться бюджетные средства, чтобы был понятен конечный результат», - заключил С. Симонов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске