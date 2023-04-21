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    Изменить механизм финансирования аграриев предложил депутат Ходжаназаров

    21 Апреля 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров выступил с рядом предложений по совершенствованию механизма финансирования сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недофинансирование отрасли нужно решить переходом Аграрной кредитной корпорации от прямого финансирования сельхозтоваропроизводителей к гарантированию займов в коммерческих банках. Так мы сможем увеличить охват хозяйств финансированием в 10 раз», - сказал Айдарбек Ходжаназаров на обсуждении аграрных вопросов в Мажилисе.

    Депутат уточнил, что текущий размер капитала Аграрной кредитной корпорации составляет около 400 млрд тенге, по его словам, этого хватает чтобы гарантировать 4 трлн тенге кредитных средств.

    «Более того, менять законы необходимости нет, требуется пересмотреть только документы холдинга «Байтерек» и Минсельхоза. Также поддерживаю поручение Президента по более активному использованию потенциала АО «Продкорпорация». Нацкомпании нужно проработать механизмы товарного финансирования закупа удобрений, пестицидов, ГСМ для фермеров», - отметил мажилисмен.

    «Это и есть основные элементы цепочки производства. За счет централизованного закупа в большом объеме мы обеспечим доступность удобрений, средств защиты растений и прочего для фермеров. Это и есть рыночный работающий инструмент по снижению себестоимости продукции», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Сельское хозяйство Финансы
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