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    Изменился состав совета директоров КазМунайГаза

    14 Января 2022, 15:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из состава совета директоров нацкомпании «КазМунайГаз» исключен Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (Нур-Султан), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что из состава Совета директоров по собственной инициативе исключен Акчулаков Б.У. – член Совета директоров компании», - говорится в сообщении на официальном сайте KASE.

    Болат Акчулаков представлял интересы АО «Самрук-Казына».

    С учетом внесенного изменения совет директоров состоит из шести человек:

    - председатель совета директоров, независимый директор Уолтон Кристофер Джон;

    - член совета директоров, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев;

    - член совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Казына» Узакбай Карабалин;

    - член совета директоров, независимый директор Холланд Филип Малкольм;

    - член совета директоров, независимый директор Миллер Тимоти Глен;

    - член совета директоров Мухтар Манкеев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Отставки КазМунайГаз
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