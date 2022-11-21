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    Изменился состав совета директоров Банка Развития Казахстана

    21 Ноября 2022, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новым членом совета директоров Банка Развития Казахстана стал Нурлан Байбазаров, ранее занявший пост председателя правления банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решением единственного акционера от 16 ноября 2022 года Байбазаров Н.С. избран членом совета директоров банка», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

    С учетом внесенного изменения совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» состоит из шести человек: Каната Шарлапаева, Анвара Сайденова, Марсии Элизабет Кристиана Фавале, Нурболата Айдапкелова, Ерсаина Хамитова, Нурлана Байбазарова.

    Ранее сообщалось, что полномочия главы АО «Банк Развития Казахстана» Руслана Искакова были досрочно прекращены. Решением единственного акционера АО «Банк развития Казахстана» – национального управляющего холдинга «Байтерек» председателем правления был назначен Нурлан Байбазаров.

    Автор:

    Анеля Касымова

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