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    Изменилось движение двух пригородных маршрутов Астаны

    3 Января 2023, 11:50

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в Астане внесены изменения в движение общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, как пояснили в компании CTS, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, сильный боковой ветер) временно приостановлено движение пригородных маршрутов 315,310. Остальные пригородные маршруты на линии.

    Позже в компании сообщили, что №310 выехал на линию, однако пока будет курсировать без заезда в поселки Кажымукан и Максимовка.

    Вчера ночью было объявлено штурмовое движение в 17 регионах Казахстана.

    В Астане сегодня ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

    В связи с обильным снегопадом, метелью и ограниченной видимостью автодороги республиканского значения были закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Транспорт Погода
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