Изменилось движение двух пригородных маршрутов Астаны

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в Астане внесены изменения в движение общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, как пояснили в компании CTS, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, сильный боковой ветер) временно приостановлено движение пригородных маршрутов 315,310. Остальные пригородные маршруты на линии.

Позже в компании сообщили, что №310 выехал на линию, однако пока будет курсировать без заезда в поселки Кажымукан и Максимовка.

Вчера ночью было объявлено штурмовое движение в 17 регионах Казахстана.

В Астане сегодня ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В связи с обильным снегопадом, метелью и ограниченной видимостью автодороги республиканского значения были закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях.



