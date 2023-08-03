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    Изменились условия оплаты труда руководителей нацкомпаний в Казахстане

    3 Августа 2023, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Условия оплаты труда руководителей национальных компаний изменились в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сайте Online.zakon.kz опубликован Приказ заместителя Премьер-Министра - министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июля 2023 года 326 «Об утверждении Типового положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций, которых принадлежат государству».

    Приказ вводится в действие 13 августа 2023 года.

    Размер месячного должностного оклада и условия премирования руководящего работника организации должен быть прописан в трудовом договоре. При этом размер месячного должностного оклада определяется дифференцированно в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности, особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места организации в социально-экономическом развитии республики.

    В целях усиления заинтересованности руководящих работников организации в повышении эффективности производства и качества работы по итогам работы за год в зависимости от результатов работы, а также достигнутых успехов производится выплата годовой премии.

    Размер годовой премии определяется на основе индивидуального подхода к оценке деятельности каждого руководящего работника акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, за исключением акционерных обществ, которые являются национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями, которые входят в состав национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, и зависит от качественных и количественных показателей выполнения их плана развития.

    Годовые премии руководящим работникам выплачиваются по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности организации на основе аудированной финансовой отчетности.

    При установлении системы оплаты труда и премирования руководящих работников Совет директоров организации руководствуется Типовым положением.

    Порядок и условия оплаты труда и выплаты годовой премии руководящим работникам организации определяет Совет директоров организации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК
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