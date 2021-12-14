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Изменились сроки использования пенсионных накоплений

14 Декабря 2021 12:49
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Изменились сроки использования пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменились сроки использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщается на официальной странице в Instagram «Otbasy bank». Теперь срок использования пенсионных накоплений составит до 20 рабочих дней.

«То есть, после поступления средств ЕПВ на специальный счет у Вас будет возможность использовать их по назначению в течении 20 рабочих дней. Отсчёт 20-ти рабочих дней начинается не с момента отправки заявки, а с момента поступления средств ЕПВ на ваш специальный счет», - пояснили в Otbasy bank.

Напомним, что для открытия специального счета не нужно приходить в банк. Можно загрузить мобильное приложение «Otbasy bank» и открыть специальный счет в режиме онлайн. Так же можно открыть через видео звонок на сайте www.otbasybank.kz

Подробную видеоинструкцию по онлайн открытию специального счета смотрите в актуальных stories @otbasy_bank_kz или на YouTube канале банка.

Также чат-бот можно проверить статус ваших единовременных пенсионных выплат ЕНПФ.

Чтобы проверить на какой стадии находятся ваша заявка, отправленная на платформе досрочного использования пенсионных накоплений enf-obasybank.kz, нужно написать на номер +7 705 925 13 01 в Whatsapp или Telegram (Quanysh_bot).



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Автор:

Арайлым Мұрат

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