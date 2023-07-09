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    Изменились схемы еще девяти автобусных маршрутов в Астане

    9 Июля 2023, 13:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ремонта изменились схемы еще девяти автобусных маршрутов в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    «До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 17, 21, 26, 36, 46, 50, 53, 54», - сообщили в пресс-службе компании.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

    Ранее сообщалось, что до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 1А, 24, 24H, 30.

    Фото: instagram.com/cts_kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт
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