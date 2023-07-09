Изменились схемы еще девяти автобусных маршрутов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ремонта изменились схемы еще девяти автобусных маршрутов в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

«До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 17, 21, 26, 36, 46, 50, 53, 54», - сообщили в пресс-службе компании.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 1А, 24, 24H, 30.

Фото: instagram.com/cts_kz