Изменились правила приватизации жилья из госфонда сотрудниками полиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства от 16 октября 2018 года «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения, в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, передает пресс-служба МВД.

В Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда вносятся изменения в части права безвозмездной приватизации занимаемого жилища из государственного жилищного фонда действующим сотрудникам, имеющим выслугу двадцать и более лет.

Ранее такое право предоставлялась только сотрудникам, уволенным со службы с выслугой двадцать и более лет, а также сотрудникам со стажем десять и более лет, содержащих на иждивении детей-инвалидов, за исключением уволенных по отрицательным мотивам.

Кроме того, в случае смерти пенсионера органов внутренних дел, имевшего право на приватизацию служебного жилища, право переходит к его членам семьи. Ранее право приватизировать жилище имели члены семьи только погибшего при прохождении службы в органах внутренних дел сотрудника.

Также дополнены функции центрального аппарата МВД по разработке и утверждению правил организации деятельности автотранспортных подразделений министерства, а также учёта, выдачи, эксплуатации, уничтожения, транспортировки, хранения имущества арттехвооружения, находящегося на балансе.

Как сообщалось ранее, в соответствии с Постановлением Правительства от 16 октября 2018 года № 637 «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» переименованы государственные учреждения - территориальные органы МВД.

Территориальные и линейные (транспортные) подразделения органов внутренних дел будут называться подразделениями полиции. Например, Департамент внутренних дел г. Астана будет называться Департаментом полиции г. Астаны. Управления и отделы органов внутренних дел будут называться управлениями и отделами полиции.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по реализации указанного Постановления.

Напомним, что по поручению Главы государства, озвученном в новом Послании народу Казахстана, МВД совместно с Администрацией Президента разрабатывает Дорожную карту по модернизации казахстанской полиции, которой планируется оптимизация штатной численности МВД, сокращение управленческих звеньев, избавление полиции от несвойственных функций, кардинальное изменение критериев оценки полиции и перевод ее работы на сервисную модель.

Будут разработаны современные форматы работы с населением, новый стандарт полицейского, кардинально реформирована система ведомственных учебных заведений и перестроена работа службы «102».