Изменены правила сдачи экзаменов на получение Алтын белгі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученики будут сдавать экзамены по пяти предметам. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в прямом эфире ведомства в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в правила получения нагрудного знака «Алтын белгі» внесены изменения. Их цель – обеспечение открытости и справедливости. Ученики будут сдавать экзамены по пяти предметам. Следует учесть, что предметы и содержание заданий не изменилось. Экзамены на «Алтын белгі» разработаны в рамках учебной программы 5-11 классов. Главное изменение этого года в том, что претенденты будут сдавать экзамен по математике на базе Назарбаев интеллектуальных школ. То есть, будут сдавать экзамен в этих школах. Эта мера принимается для того, чтобы обеспечить академическую справедливость. Если ученики будут сдавать экзамены в своих школах, возможно, что учителя будут им помогать», – сказала Ш. Каринова.

По ее словам, чтобы претендовать на «Алтын белгі» у ученика в 5-11 классах все четвертные оценки должны быть «5». Кроме того, ученик по своему решению или решению родителей может отказаться быть претендентом на «Алтын белгі». В таком случае, ученик сдает все экзамены в своей школе. Отказавшийся от «Алтын белгі» ученик может получить аттестат с отличием.



