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    Изменены границы города Туркестана

    19 Июля 2023, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подписал постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года №578 «Об изменении границ города Туркестана», передает МИА «Казинформ».

    В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    Согласиться с совместным решением Туркестанского областного маслихата от 28 апреля 2023 года №2/14-VІIІ и постановлением акимата Туркестанской области от 2 мая 2023 года №79 «Об изменении и установлении границ города Туркестан и района Сауран Туркестанской области» об изменении границ (черты) города Туркестана Туркестанской области путем включения земель района Сауран общей площадью 4831,86 гектара и включения в границы (черты) района Сауран земель города Туркестана общей площадью 4716,29 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

    Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Туркестанская область Туркестан
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