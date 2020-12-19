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    Изменено время начала боя Головкин — Шеремета

    19 Декабря 2020, 02:03

    ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ - Журналист The Athletic Майк Коппинджер рассказал об изменении времени начала боя Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и Камила Шереметы (21-0, 5 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой Головкин — Шеремета начнется раньше, чем планировалось — ориентировочно в 07:00 по времени Нур-Султана. Такое смещение в графике трансляции сделано для удобства просмотра телезрителями в Польше и Восточной Европе. Поскольку DAZN теперь является глобальной платформой, руководство учитывает интересы разных регионов мира.

    Напомним, в бою Головкин — Шеремета на кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO — сейчас они принадлежат казахстанцу.

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    Спорт США Головкин Общество
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