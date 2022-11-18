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    Изменения внесут в техрегламенты ЕАЭС

    18 Ноября 2022, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о проводимой работе по внесению изменений в некоторые техрегламенты в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством торговли и интеграции РК (далее – МТИ) проведен анализ и выявлен ряд неурегулированных вопросов в праве ЕАЭС и по итогам вынесена инициатива о подписании плана мероприятий по борьбе с «серыми» сертификатами на площадку ЕЭК. 17 октября т.г. Совет ЕЭК утвердил план мероприятий, в котором прописаны основные направления по изменению права ЕАЭС. Также проводится работа по внесению изменений в технические регламенты ЕАЭС в части перехода на проведение испытаний только аккредитованными лабораториями (центрами), включенными в единый реестр органов (далее-Реестр) по оценке соответствия Союза, с введением фото и видеофиксации испытаний», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, говорится в ответе, утвержден перечень мер по оптимизации обязательных требований Евразийского экономического союза к продукции, который содержит 6 основных мер направленных на регламентацию партии продукции для целей оценки соответствия, противодействие недобросовестному получению документов об оценке соответствия, выработку предложений по пересмотру форм, схем и процедур оценки соответствия, оперативный обмен между государствами-членами ЕАЭС протоколов исследований и создание единого реестра протоколов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ЕАЭС Минторговли
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