Изменения внесут в проект строительства гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится реализация проекта строительства гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра, рассказали в акимате Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в начале 2021 года в целях развития экологического туризма одним из проектов, предложенных инвестором, является проект этноаула с визит-центром в Каракиянском районе. Изначально инвестором предлагалась реализация проекта на территории Жабайушканского заказника в урочище Бозжыра, однако в связи с тем, что данная территория является особо охраняемой, Главой государства было дано поручение Правительству о пересмотре места реализации проекта», - сообщили в пресс-службе областного акимата, отвечая на запрос Казинформа.

Отмечено, что в результате проведенных совместных совещаний акимата области, министерств культуры и спорта и экологии, геологии и природных ресурсов РК с представителями общественности, ветеранами, учеными, экспертами в области экологии, инвестором были учтены все замечания и предложения и принято решение о реализации проекта за пределами заказника на расстоянии 4 км от урочища Бозжыра.

Инвестором проведены инженерно-геологические изыскательные работы, восстановлена существующая грейдерная дорога.

Помимо этого, учитывая особенности экологического туризма Мангистауской области, инвестором изучаются тонкости местности и разрабатываются комплексные изменения в концепцию проекта для его усовершенствования.

«В связи с возникающими моментами в разработке комплексных изменений в концепции проекта, стоимость проекта варьировалась от 38,6 млрд тенге до 39,8 млрд. тенге. Окончательная стоимость проекта будет определена после завершения вышеуказанных процедур, связанных с изменениями проекта. Также сообщаем, что по устной информации инициатора проекта - ТОО «TETHYS AKTAU IV», проект строительства гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра приостановлен по инициативе инвестора», - пояснили в пресс-службе акимата.