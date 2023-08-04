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    Изменения внесут в проект «Комфортные школы»

    4 Августа 2023, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министру просвещения Казахстана Едилу Оспану задали вопрос о механизме закупа и выбора мебели для учебных заведений в рамках нацпроекта «Комфортные школы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это будет на 100% отечественное производство. Сейчас министерством разработан проект постановления Правительства, который предполагает внесение изменений в национальный проект «Комфортные школы», где предусмотрены меры по поддержке отечественных товаропроизводителей», - сказал Едил Оспан, отвечая на вопрос в ходе брифинга в СЦК.

    Он назвал необходимые сертификаты для потенциальных поставщиков.

    «В том числе осуществление закупа мебельной продукции исключительно среди физических и юридических лиц, находящихся в реестре ответственных товаропроизводителей НПП «Атамекен» на основе отраслевого сертификата или сертификата о происхождении товара формы «СТ КЗ», - добавил спикер.

    Ранее он сообщил, сколько составляет минимальный размер матпомощи для школьников в этом году.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Минпросвещения РК
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