Изменения внесут в Договор о ЕАЭС по взиманию косвенных налогов

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС по взиманию косвенных налогов и контролю за их уплатой при экспорте и импорте товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Такое решение было принято 30 сентября в Ереване на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Совет ЕЭК одобрил изменения в Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС).

Поправки предусматривают возможность уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) по импортированным товарам с территории одного государства-члена на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Союза, функционирующей в России по состоянию на 1 июля 2016 года, с отсрочкой 180 календарных дней.

Внесение таких изменений необходимо для достижения равных условий взимания НДС в отношении товаров Союза и государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Документ будет направлен в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования.

Члены Совета ЕЭК также рассмотрели вопросы в сферах функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, интеграции, таможенно-тарифного и технического регулирования, международного торгово-экономического сотрудничества, цифровизации экономик стран ЕАЭС, налоговой политики и ряде других.