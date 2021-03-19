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    Изменения внесены в правила государственного оборонного заказа РК

    19 Марта 2021, 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В правила государственного оборонного заказа страны внесены изменения. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь необходимо отметить, что 18 февраля 2021 года с учетом поступивших предложений от предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных органов, военных представителей в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 «Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа» (далее-Правила формирования) внесены изменения», - сообщил Каирбек Ускенбаев в своем ответе на депутатский запрос.

    Он уточнил, что проект изменений в постановление Правительства Республики Казахстан № 772 от 17.09.2019 года «Об утверждении Правил ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения, услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа» также направлен на рассмотрение государственных органов и специально созданной рабочей группе, в состав которой входят многие предприятия оборонно-промышленного комплекса, ассоциации и государственные органы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия
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