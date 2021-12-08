Изменения в методику определения порогов достаточности не вносились и не планируются - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесение изменений в Методику определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений не производилось и не планируется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в распространенном 7 декабря 2021 года пресс-релизе была допущена некорректная формулировка касательно компетенции МТСЗН в вопросе установления порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений. К сотруднику, разместившему данный пресс-релиз на официальном сайте, в аккаунтах МТСЗН и в социальных медиа, применены соответствующие меры дисциплинарного взыскания», - говорится в сообщении ведомства.

Официальная позиция МТСЗН остается неизменной. Министерство является разработчиком Методики определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений.

По состоянию на 8 декабря 2021 года внесение изменений не производилось и не планируется, так как текущая версия Методики полностью соответствует необходимым критериям обеспечения будущих пенсионных выплат казахстанцам на приемлемом уровне.

В соответствии с Методикой одним из ключевых параметров расчета ПМД является минимальная заработная плата на начало календарного года. Именно ее изменение с 1 января 2022 года повлекло автоматический перерасчет ПМД в соответствии с действующим законодательством.

Справочно:

Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений была разработана МТСЗН в 2020 году и утверждена постановлением Правительства РК №1 от 6 января 2021 года.

Проект постановления Правительства РК об утверждении Методики, разработанный МТСЗН, прошел все необходимые процедуры, предусмотренные при принятии нормативных правовых актов:

- при разработке параметров, включенных в Методику, было проведено несколько заседаний рабочих групп, с привлечением независимых экспертов;

- 29 ноября 2020 года прошли публичные обсуждения на Портале открытых НПА;

- 4 декабря 2020 года он был размещен на интернет-ресурсе МТСЗН, где в течение 10 дней к нему собирались комментарии и предложения;

- прошел согласование со всеми заинтересованными государственными органами.

Методика включает следующие показатели:

- годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;

- ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;

- ставка индексации размера минимальной пенсии;

- минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;

- размер прожиточного минимума с учетом индексации, для расчета базовой пенсии в минимальном размере;

- прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;

- начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.