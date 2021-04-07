Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Изменения в механизм мобильных переводов планируют внести в РК

    7 Апреля 2021, 18:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев поделился планами по внесению изменений в механизм осуществления мобильных переводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В виду широкого распространения переводов в коммерческих целях, Министерством совместно с Национальным Банком Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня отрабатываются вопросы законодательного урегулирования и реализации функционала по разделению мобильных переводов на личные и предпринимательские цели, сохраняя действующий механизм», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, на сегодня определен ряд предложений и законодательных инициатив:

    - использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательской деятельности;

    - передача сведений по ним в органы государственных доходов (по аналогии действующей нормы Налогового кодекса Республики Казахстан 4 по передаче сведений по POS-терминалам);

    - определение понятия «мобильных платежей»;

    - разработка системы управления рисками, определяющей с максимальной вероятностью признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.

    «Вышеуказанные инициативы не являются новым видом налога и направлены на правильность и полноту отражения сведений в налоговых отчетностях и уплате налогов. При этом отмечаем, что предполагаемые меры не коснутся переводов физических лиц в личных целях», - отметил министр.

    Он напомнил, что в 2020 году данные поправки в соответствующие законодательные акты поддержаны и согласованы банковским сектором.

    «В январе текущего года поправки в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» обсуждены и приняты в рамках заседаний рабочей группы по вопросам налогообложения в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, планируется рассмотрение поправок в сопутствующие законодательные акты», - заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви