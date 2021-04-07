Изменения в механизм мобильных переводов планируют внести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев поделился планами по внесению изменений в механизм осуществления мобильных переводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В виду широкого распространения переводов в коммерческих целях, Министерством совместно с Национальным Банком Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня отрабатываются вопросы законодательного урегулирования и реализации функционала по разделению мобильных переводов на личные и предпринимательские цели, сохраняя действующий механизм», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодня определен ряд предложений и законодательных инициатив:

- использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательской деятельности;

- передача сведений по ним в органы государственных доходов (по аналогии действующей нормы Налогового кодекса Республики Казахстан 4 по передаче сведений по POS-терминалам);

- определение понятия «мобильных платежей»;

- разработка системы управления рисками, определяющей с максимальной вероятностью признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.

«Вышеуказанные инициативы не являются новым видом налога и направлены на правильность и полноту отражения сведений в налоговых отчетностях и уплате налогов. При этом отмечаем, что предполагаемые меры не коснутся переводов физических лиц в личных целях», - отметил министр.

Он напомнил, что в 2020 году данные поправки в соответствующие законодательные акты поддержаны и согласованы банковским сектором.

«В январе текущего года поправки в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» обсуждены и приняты в рамках заседаний рабочей группы по вопросам налогообложения в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, планируется рассмотрение поправок в сопутствующие законодательные акты», - заключил Е. Жамаубаев.