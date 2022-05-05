Изменения в Конституцию вносятся по решению казахстанцев – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дополнения и изменения в Конституцию принимаются с учетом мнения гражданского общества. Об этом заявил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах пленарного заседания Сената журналисты уточнили у Маулена Ашимбаева, не нужно ли устанавливать лимит на количество поправок в Основной закон страны.

«Я думаю, мы очень редко вносим изменения в Конституцию. В 1995 году она была принята, за эти годы, я считаю, не так много правок внесено. Но в этот раз ситуация уникальная. Мы выносим данный вопрос на республиканский референдум. Население голосует, народ определяет свою позицию. Здесь не депутат решает. Как решит население Казахстана, так и будет», – заявил журналистам Маулен Ашимбаев.

При этом, как отметил спикер Сената, он согласен с мнением относительно того, что поправки в Конституцию нельзя вносить часто .

«Конституция – священный документ, базовый. Если мы меняем Конституцию, соответственно, меняется ряд законов и это вызывает определенное непонимание, ненужные какие-то решения, поэтому в Конституции должно быть все закреплено», – считает Ашимбаев.

Спикер Сената еще раз подчеркнул, что изменения и дополнения будут вноситься по решению граждан Республики Казахстан.

По его словам, дополнения и изменения в Конституцию вносились по предложению рабочей группы. В рабочую группу вошли эксперты, ученые.

«Процедура демократичная – референдум. Рабочая группа учитывала предложения как специалистов, так и наших граждан. Поэтому я считаю, что в этот раз изменения в Конституцию вносятся открыто, прозрачно, с учетом настроений, мнений наших граждан. Я думаю, что эти поправки дадут задел для укрепления и развития демократических процессов в нашей стране и построения демократического государства», – резюмировал спикер Сената.

Ранее сенаторы вернули в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Сенаторы предложили исключить из законопроекта эту норму – пункт 2 статьи 3 ныне действующего Закона. В редакции Сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума лишь вопросы «изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики».

Накануне стало известно, что Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны. Сообщалось, что в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента.