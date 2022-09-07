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    Изменения в Конституцию вносит только Глава государства - Ерлан Кошанов о президентском сроке

    7 Сентября 2022, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменения в Конституцию вносит только Глава государства. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя внесение изменений относительно мандата Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер Мажилиса прокомментировал вопрос по поводу изменений в Конституцию, касающихся президентского срока.

    «По семилетнему сроку (президентства - прим.) будет не законопроект, а изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию вносит только Глава государства. Мы свои предложения и видение передали, озвучили. Дальше будем мы ждать развития событий», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Спикер палаты также считает, что ввести семилетний срок президентства и провести президентские выборы нужно в этом году.

    «Я думаю, это возможно, если будут изменения. Если будет решение внести изменение в Конституцию, тогда, я думаю, можно успеть провести и изменения в Конституцию, и провести выборы до конца года.

    При этом, отвечая на вопросы, Ерлан Кошанов уточнил, что провести все процедуры до конца ноября будет возможным.

    Ранее спикер Мажилиса официально заявил , что он не будет баллотироваться в Президенты Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Мажилис Конституция
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