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Изменения в Гражданском процессуальном кодексе РК подписал Президент

10 Июня 2020 18:08
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Изменения в Гражданском процессуальном кодексе РК подписал Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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