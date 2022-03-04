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    Изменения в Бюджетный кодекс внесли для повышения прозрачности деятельности ФСМС

    4 Марта 2022, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о принимаемых мерах по повышению прозрачности деятельности организаций соцстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законом «Об общественных советах» установлено обязательство о создании в субъектах квазигосударственного сектора общественных советов и введено требование о ежегодных публичных отчетах перед населением», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, для повышения прозрачности подотчетности Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) и Фонда социального медицинского страхования (далее ‒ ФСМС) перед обществом в Бюджетный кодекс внесены дополнения в части отражения прогноза поступлений и расходов ГФСС и ФСМС в отдельном приложении к проекту закона о республиканском бюджете на 2023 − 2025 годы (Закон от 31 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства»). Реализация данной нормы будет способствовать повышению прозрачности и подотчетности ГФСС и ФСМС перед обществом.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Страхование Бюджет
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