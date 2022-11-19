Изменения скоростного режима ввели на дорогах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На дорогах столицы введено изменение скоростного режима. Об этом сообщили в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в полиции, на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра и в обратном направлении, изменен скоростной режим.

«В целях обеспечения надлежащей пропускной способности на данном участке максимальная скорость была увеличена до 80 км/ч, с учетом отсутствия на данном участке жилых и административных строений. В настоящее время, учитывая застройку и ввод в эксплуатацию ряда жилых комплексов и объектов сервиса, в целях обеспечения дорожной безопасности скорость снижена до 60 км/ч (ранее установленные дорожные знаки 80 км/ч демонтированы)», - говорится в информации.

Также сообщается, что скоростной режим изменен на участке улицы Аныракай от жилого массива «Бағыстан» до Южной объездной дороги, с увеличением максимальной скорости до 80 км/ч.

Жителей столицы попросили принять во внимание указанные изменения и осуществлять движение, соблюдая ПДД.

В полиции также напомнили, что на всех указанных участках функционируют камеры «Сергек», фиксирующие нарушения Правил дорожного движения, в том числе скоростной режим.

«По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности, Вы можете обратиться в колл-центр Управления административной полиции ДП города Астаны, по телефонам: 69-75-75, 71-69-77, WhatsАpp 8-705-295-86-20», - обратились в департаменте.



