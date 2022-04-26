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    Изменения будут внесены в треть статей Конституции – Касым-Жомарт Токаев

    26 Апреля 2022, 16:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны внести решительные изменения в Конституцию, чтобы построить новый Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В пятницу я встретился с членами рабочей группы, которая занимается вопросами внесения изменений в Конституцию. Эта группа за короткий срок многое сделала. Ученые-юристы разработали проект изменений, которые будут внесены в треть статей Конституции. Таким образом, мы вступили в очень ответственный и очень важный этап. По сути, конституционная реформа – новая веха в истории независимости. Все это вызвано требованиями времени и запросами общества. Мы должны внести решительные изменения, чтобы построить новый Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В этой связи Президент подчеркнул, что каждый должен начать с себя.

    «Самое главное, чтобы это было четко обозначено делом», - сказал Глава государства.

    Ранее сообщалось, что в онлайн-формате начал свою работу внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT». На съезде принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии «ADAL» к партии «AMANAT».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Конституция Политика AMANAT Послание Президента РК-2022
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