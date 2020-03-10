Изменений быть не должно – Руслан Даленов о ценах на продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ожидаются ли изменения цен на продукты питания и другие товары, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены являются важным вопросом. По информации министерства сельского хозяйства, большая часть продовольственных товаров отечественная - производится здесь, привязана к местным ресурсам. Поэтому, в результате изменения курса доллара к тенге, изменений быть не должно. Другие факторы, конечно, могут влиять на цены продовольственных товаров: сезонность, товарные препятствия, отсутствие конкуренции, сговоры. Но по тем ресурсам, по тем продуктам, которые производятся из внутренних ресурсов, то влияние внешнего курса и курса доллара ограничено», - сказал Руслан Даленов на пресс-конференции в Правительстве.

Министр вместе с тем рассказал и о ценах на непродовольственные товары. Так, по его словам, на такие товары курс окажет влияние.

«Что касается непродовольственных товаров - техники, электронной техники, фармации, где внутреннее производство отсутствует либо не на должном уровне, конечно, курс будет оказывать влияние. Но здесь мы проходили это в 2009 и 2016 годах. Во-первых, существует институт контрактования в сфере фармации. Единый дистрибьютор уже основную продукцию законтрактовал. Что касается электроники, мировые бренды заранее учитывают локальную составляющую о том, что цена должна соответствовать внутренним возможностям спроса. Поэтому, по непродовольственным товарам в сфере электроники, как правило, цены на электронику остаются в прежних диапазонах», - заявил он.