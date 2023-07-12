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    Изменение тарифов на комуслуги является умеренным - глава Миннацэкономики РК

    12 Июля 2023, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале 2023 года Миннацэкономики в сжатые сроки утвердило 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с 1 июля текущего года. Об этом сегодня сообщил глава ведомства РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате изменение тарифов на коммунальные услуги является умеренным и в среднем составило от 10 до 30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий», - сказал Алибек Куантыров.

    При этом, по словам министра, уязвимые слои населения могут рассчитывать на помощь акиматов по оплате коммунальных услуг за счет предоставления компенсации части затрат за коммунальные платежи. Так, ранее сообщалось, что оплату комуслуг социально уязвимым слоям будут компенсировать в Алматы.

    «В 2023 году планируется привлечение инвестиций на сумму около 250 млрд тенге для ремонта 5,8 тысячи км инженерных сетей. Помимо этого, в текущем году дополнительными факторами, влияющими на уровень тарифов, являются повышение тарифа на производство электроэнергии, зарплаты работников предприятий, оптовой цены товарного газа, стоимости стратегических товаров, то есть, угля, мазута, ГСМ и др.», - добавил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК ЖКХ Экономика Цены и тарифы Миннацэкономики
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